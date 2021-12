Cálculo de rendimento sofre alterações e poupança passa a render menos com juros altos

Com o aumento previsto nos juros, a poupança deve render 6,17% ao ano edit

247 - A fórmula de cálculo da poupança pode sofrer mudanças nesta quarta-feira (8) se o BC decidir aumentar a taxa Selic, dos atuais 7,75% para 9,25% ao ano, conforme esperado pelo mercado. A regra de cálculo da poupança vigora desde 2012.

Com início programado para a próxima semana, a nova fórmula vai piorar o rendimento da caderneta. Quanto mais os juros subirem, em maior desvantagem estará a poupança.

A partir de 2012, ficou estabelecido que a poupança só renderia 0,5% ao mês se a taxa básica de juros (Selic) estivesse acima de 8,5% ao ano. Enquanto a Selic estiver valendo até 8,5%, a poupança rende 70% da Selic.

Com o aumento previsto nos juros, a poupança deve render 6,17% ao ano. A poupança sai perdendo porque deixa de acompanhar o rendimento da Selic. Quanto mais a Selic subir, maior será a diferença. (Com informações do UOL).

