Calote das Americanas coloca em risco 6 mil microempresas

Apoie o 247

ICL

247 – A fraude contábil das Americanas, empresa controlada pelos bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, coloca em risco 6 mil micro e pequenas empresas, que têm quase R$ 1 bilhão a receber da empresa. "O rombo bilionário que levou a Americanas à recuperação judicial afeta não só os bancos e os grandes fornecedores. A varejista deve pelo menos R$ 875 milhões, em cálculos preliminares, para mais de 6 mil micro, pequenas e médias empresas que eram fornecedoras de produtos ou serviços. Sem receber as dívidas e com o caixa desfalcado pela inadimplência, algumas já começam a reduzir produção e a fazer cortes no quadro de funcionários", informa reportagem do Estado de S. Paulo.

"Os cálculos foram feitos com base na lista de credores entregue à Justiça e incluem diversos setores, como de alimentos, indústrias, editoras de livros, prestadoras de serviços de TI e manutenção. Não foram considerados na conta passivos trabalhistas, bancos, grandes empresas, sindicatos e associações, fundos, aluguéis e empresas de luz e internet", acrescentam os jornalistas.

Enquanto os fornecedores sofrem, Lemann foi fotografado neste fim de semana jogando tênis em Miami. Bilionários, os "acionistas de referência" da empresa se negam a capitalizar a empresa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.