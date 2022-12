Câmara aprova PEC que garante recursos para o piso da enfermagem. Texto vai ao Senado

Com 413 votos a favor e 13 contra, o plenário aprova substitutivo à proposta de emenda à Constituição (PEC 390/14), que assegura recursos para o cumprimento do piso edit

Apoie o 247

ICL

Rede Brasil Atual - Com 413 votos a favor e 13 contra, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (15) um substitutivo à proposta de emenda à Constituição (PEC 390/14), que trata de recursos para o piso da enfermagem. O texto amplia limites de gastos de municípios com saúde e permite uso de superávit financeiro de fundos públicos para complementar piso. A matéria segue para apreciação do Senado.

A PEC do piso da enfermagem prevê assistência financeira complementar da União aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades filantrópicas para o pagamento dos pisos salariais do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira.

“Entendemos que é um reconhecimento de uma categoria tão importante para a saúde do povo brasileiro, é também uma manifestação objetiva, direta, concreta de gratidão pelo trabalho e dedicação na luta contra a covid-19”, disse o deputado Reginaldo Lopes (MG), ao votar “sim” em nome da Bancada da Minoria.

“É um dever histórico, é uma dívida desta Casa com a categoria da enfermagem. Portanto, por essas razões, é fundamental dar condições dignas de trabalho para a enfermagem no país.”

Na pandemia, destacou o deputado Bohn Gass (PT-RS), a presença desses profissionais era percebida em todos os lugares, se expondo, diretamente no contato com a população para darem qualidade de atendimento à saúde e cuidando da vida das pessoas. “E esta é a hora de nós dizermos que nós vamos cuidar dos enfermeiros, dos técnicos e dos auxiliares de enfermagem”, afirmou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.