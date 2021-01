Caminhoneiros devem realizar paralisação nacional em fevereiro

Entidades ligadas aos caminhoneiros decidiram que a categoria irá paralisar as atividades em todo o país no dia 1 de fevereiro. Transportadores autômonos reclamam da alta dos preços dos combutíveis e reivindicam um piso mínimo para o frete, entre outros pontos edit

247 - Entidades representativas dos caminhoneiros decidiram que a categoria deverá realizar uma paralisação nacional em protesto contra a alta nos preços dos combustíveis. O movimento está previsto para o dia 1 de fevereiro.

De acordo com reportagem do jornal A Tarde, a decisão foi tomada nesta terça-feira (5), durante uma Assembleia Geral Extraordinária do Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC).

Além de protestar contra a alta nos preços dos combustíveis, a categoria também reivindica um piso mínimo para o frete do transportador autônomo, criação de um marco regulatório para o setor, aposentadoria especial e uma maior fiscalização por parte da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

"Nas rodovias, só vai passar ônibus e carro pequeno. Caminhão não passa", disse um representante d o Sindicato dos Transportadores Autônomos de Bens de Feira de Santana e Região (Sintracam).

