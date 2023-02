Campos Neto sobre autonomia do Banco Central: 'quanto mais independente, mais eficaz'

Para o presidente do Banco Central, é necessário "desconectar ciclo da política monetária do ciclo político porque eles têm planos e interesses diferentes" edit

247 - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu nesta terça-feira (7) a autonomia da instituição. Em palestra nos Estados Unidos, o dirigente afirmou que "a principal razão no caso da autonomia do Banco Central é desconectar o ciclo da política monetária do ciclo político porque eles têm planos e interesses diferentes".

"E quanto mais independente você for, mais eficaz você é e menos o país pagará em termos de custo de ineficiência na política monetária", disse.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e políticos aliados têm criticado a taxa de juros, de 13,75%, mesmo percentual desde 3 de agosto. Em 1º de fevereiro, o Comitê de Política Monetária (Copom), do BC, manteve a porcentagem.

O PSOL apresentou um requerimento na Câmara para o dirigente do BC explique a política de juros.

