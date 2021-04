Campos Neto tem mandato estendido até dezembro de 2024

Roberto Campos Neto pode se tornar o presidente mais longevo à frente do BC se for indicado novamente em 2025 edit

247 - O atual presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, teve seu mandato estendido até 31 de dezembro de 2024. A informação consta no Diário Oficial da União desta terça-feira (20).

O projeto de autonomia formal do BC, aprovado em fevereiro, estabelece mandato de quatro anos para o presidente da instituição e diretores formais. Eles podem ser reconduzidos ao cargo uma vez.

Campos Neto pode se tornar o presidente mais longevo à frente do BC se for indicado novamente em 2025. A lei estabelece que o presidente da instituição assuma o cargo no primeiro dia do terceiro ano do mandato do presidente da República.

Com informações do Estadão.

