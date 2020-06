Caos econômico deve levar o desemprego entre jovens para perto de 40%, um recorde dramático

Pesquisa mostra que o caos econômico de Bolsonaro deve levar os jovens a uma situação catastrófica sem precedentes: taxa de desemprego de 38,8% entre jovens de 14 a 25 anos no terceiro trimestre deste ano. Conclusão é da LCA Consultores, a partir de estatísticas do IBGE edit

247 - Uma pesquisa divulgada pela LCA Consultores, a partir de estatísticas do IBGE, mostrou que a taxa de desemprego dos jovens deve ficar em 38,8% no terceiro trimestre deste ano, ante 27,7% nos três primeiros meses de 2020. Caso a projeção seja confirmada, 7,9 milhões de pessoas de 14 a 25 anos estarão em busca de trabalho no terceiro trimestre. Atualmente são 5,5 milhões atuais. Os dados foram publicados no jornal Valor Econômico.

A taxa de desemprego da população nesta faixa etária aumentou de 14,5% no quarto trimestre de 2014 para 26% no quarto trimestre de 2018, quando atingia 5,4 milhões de pessoas.

Economista da LCA Consultores e autor dos cálculos, Cosmo Donato afirmou que o desemprego aumentará para todas as faixas etárias nos próximos meses, mas principalmente os mais jovens, que têm menos tempo de empresa e menores salários. Por consequência, oferecem menor custo de demissão.

“O país já tem um grande estoque de pessoas qualificadas e sem emprego por causa do biênio de recessão de 2015 e 2016”, disse Donato. “São pessoas que estão há bastante tempo em busca de emprego e dispostas a trabalhar ganhando menos. Os jovens terão que disputar com elas um espaço. O fato de vivermos crises cumulativas na economia e no mercado de trabalho só aumenta esse problema”.

Para o economista José Márcio Camargo, a demora para a retomada da geração de empregos reduz o capital humano dos trabalhadores: “Essa perda de capital humano dificulta a transição para o mercado de trabalho. Quando conseguir emprego, a vaga será de menor renda e menos estabilidade, com reflexo na produtividade”, acrescentou.

