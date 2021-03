Caos também na economia: dólar chega a R$ 5,74 e sobe 4,67% na semana

247 – A incapacidade gerencial de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes torna o Brasil cada vez mais pobre, em termos internacionais. Nesta sexta-feira, o dólar comercial subiu 1,25% a R$ 5,74 na compra e a R$ 5,741 na venda. Na semana, a divisa dos EUA se valorizou em 4,67% ante o real. Já o dólar futuro com vencimento em abril registra valorização de 1,88% a R$ 5,752 no after-market.

"Alguns especialistas do mercado questionam a atuação do Banco Central no câmbio. À Reuters, Sérgio Goldenstein, consultor independente da Ohmresearch, disse que o racional do BC para intervir não é claro, pois houve venda de dólares a R$ 5,58 e agora a autoridade monetária nada faz", aponta reportagem do Infomoney.

