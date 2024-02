Carf mantém cobrança de R$ 9,18 bilhões à Petrobrás

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

(Reuters) - O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) manteve uma cobrança de 9,18 bilhões de reais contra a Petrobrás, informou o jornal Valor Econômico nesta terça-feira (20), e as ações da estatal tocaram a mínima da sessão, em queda superior a 1%, após a notícia.

Em entrevista coletiva, o presidente da Petrobrás, Jean Paul Prates, disse não ter visto a decisão do Carf, mas afirmou que poderá abordar o assunto em uma reunião marcada com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta semana para tratar de outros temas.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: