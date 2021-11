Carne bovina tem a menor exportação desde a greve dos caminhoneiros

Apoie o 247

247 - As exportações de carne bovina "in natura" de outubro recuaram para o menor volume em 40 meses, quando, na época, teve a greve dos caminhoneiros que parou o país em 2018. Em outubro, foram apenas 82 mil toneladas de carne bovina "in natura" exportadas, 56% a menos do que as 187 mil de setembro.

Desde a greve dos caminhoneiros o país não tinha um volume inferior a 100 mil toneladas por mês nas vendas externas.

“Apesar desse recuo, se o ritmo de vendas voltar ao normal nesses dois últimos meses do ano, o volume de 2021 ficará próximo ao de 2020, que foi de 1,73 milhão de toneladas”, informou a Folha de S.Paulo.

“Essa queda nas exportações de carne bovina se deve à demora da China em retornar ao mercado brasileiro. O governo brasileiro suspendeu as exportações para o mercado chinês, em setembro, após a ocorrência de dois casos atípicos de vaca louca”, diz reportagem do jornal.

