Carros elétricos terão produção nacional

247 - A associação nacional das montadoras (Anfavea) informou que o ano passado terminou com 8.458 automóveis 100% elétricos, aumento de 195,7% sobre 2021. A BYD, que produz ônibus 100% elétricos em Campinas, do interior de São Paulo (SP), estuda o melhor lugar para a primeira fábrica nacional de carros de passeio. O local mais provável é o complexo industrial desativado que pertence à Ford, em Camaçari (BA). As negociações estão avançadas, mas o acordo ainda não foi confirmado pelas empresas. A produção de carros elétricos é uma estratégia global e tem como objetivo atender a normas para diminuir a emissão de gases poluentes.

De acordo com informações publicadas nesta sexta-feira (24) pelo jornal Folha de S.Paulo, um dos modelos cotados para produção nacional é o Yuan EV Plus, que está à venda por R$ 270 mil. São R$ 20 mil a mais do que o pedido por um Jeep Compass Trailhawk, que é movido a diesel e conta com um tamanho parecido ao utilitário esportivo chinês.

A GWM inicia a produção nacional de carros elétricos em 2024. O primeiro veículo montado em Iracemápolis, interior paulista, será uma picape média da linha Proer, que terá motorização híbrida flex. O investimento de R$ 10 bilhões inclui a fabricação de carros que só consomem eletricidade. Não há data divulgada para o lançamento dessas opções.

A tendência mundial é que os valores diminuam conforme o ganho de escala, a amortização dos investimentos e a regularização do fornecimento de semicondutores

Potencial do Brasil

O gerente de engenharia veicular da GM América do Sul, Luiz Eduardo Martins, "um carro elétrico é até mais simples de dirigir do que um automóvel automático convencional".

Segundo Gláucia Roveri, gerente de desenvolvimento de infraestrutura para veículos elétricos da GM, "o Brasil tem potencial para ser um hub para produção de tecnologias e veículos, considerando as condições adequadas que temos aqui, como matéria-prima para produção de baterias, engenharia qualificada, parque industrial bem desenvolvido e grande mercado consumidor".

