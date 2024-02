Carteira de crédito do BNDES cresce R$ 35,5 bilhões e alcança R$ 515 bilhões em 2023

Apoie o 247

247 - A carteira de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) apresentou crescimento de R$ 35,5 bilhões, alcançando R$ 515 bilhões em 2023, revelou o presidente do Banco, Aloizio Mercadante, durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (29), no Rio de Janeiro (RJ), após a solenidade de assinatura de Acordo de Cooperação Técnica entre o BNDES e a Associação dos Juízes Federais (Ajufe).

Segundo Mercadante, a carteira de crédito do BNDES, incluindo debêntures, BNDESPAR e Finame, na sua totalidade, alcançou o maior valor desde 2018, quando a carteira foi de R$ 514,2 bilhões. Em 2022, o valor foi de R$ 479,5 bilhões. “Nós tivemos um crescimento da carteira de crédito de 2022 para 2023 de R$ 35,5 bilhões a mais”, disse aos jornalistas.

Na entrevista, o presidente do Banco explicou a diferença de metodologia entre BNDES e Banco Central para calcular a carteira do banco de desenvolvimento, que existe desde 2007. “Todo ano tem uma diferença de critérios entre o Banco Central do Brasil e o BNDES em relação à nossa carteira de crédito”, revelou. “Nós vamos ver se conseguimos unificar a metodologia”, disse. Para o BC, a carteira de crédito do BNDES foi de R$ 472,1 bilhões no ano passado.

O Banco Central não inclui na carteira do BNDES as debêntures – e o Banco emitiu em 2023 R$ 22,896 bilhões de debêntures incentivadas, instrumento fundamental para a infraestrutura –, uma parte do Finame (Fundo de Financiamento para Aquisição de Máquinas e Equipamentos Industriais), de R$ 29,7 bilhões, e a BNDESPAR, com R$ 866 milhões.

[Fonte: Agência BNDES]

