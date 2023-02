Caso Americanas terá novo impacto no Itaú BBA

Apoie o 247

247 - O rombo de R$ 20 bilhões no caixa das Americanas teve um duro impacto sobre os balanços dos bancos. Nos últimos dez dias, Itaú, Bradesco e Santander divulgaram resultados com expressiva queda nos lucros, que foram reduzidos a fim de provisionar perdas com a eventual inadimplência da varejista. Os bancos levaram a Americanas aos tribunais sob a suspeita de ter escondido sua situação financeira. Na esteira do caso, veio à tona outra ação judicial envolvendo a Americanas e o braço de atacado do Itaú, o Itaú BBA, o maior banco de investimentos da América Latina.

O processo gira em torno de uma fusão de varejistas nacionais ocorrida em 2021. Na ocasião, a Americanas ofereceu R$ 4 bilhões por uma concorrente que era assessorada pelo Itaú BBA. Essa proposta era R$ 500 milhões maior do que todas as outras colocadas sobre a mesa. Ainda assim, a Americanas foi preterida. Agora, o vendedor diz que o Itaú BBA o induziu a erro, levando-o a declinar da oferta e a receber parte do pagamento em ações que derreteram logo depois do fechamento do negócio. Somadas, suas perdas superam a casa do bilhão.

