Centrais sindicais: a nova política industrial anunciada pelo governo Lula é estratégica para o desenvolvimento sustentável

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Rede Brasil Atual - A nova política industrial brasileira, anunciada pelo governo na última segunda-feira (22), é “essencial e estratégica” para o desenvolvimento sustentável do país, afirmam centrais sindicais, em nota (leia abaixo). “A reindustrialização do país é fundamental para o crescimento econômico, a geração de emprego e o enfrentamento das desigualdades”, acrescentam.

Para os dirigentes, a chamada Nova Indústria Brasil (NIB) – conjunto de projetos e medidas para o setor – “marca um momento decisivo no esforço de reverter a marcha da desindustrialização do país”. E uma política que leve em conta a questão da inovação e da sustentabilidade.

continua após o anúncio

Desenvolvimento produtivo

“A iniciativa está em sintonia com as melhores práticas adotadas pelos países que investem no desenvolvimento produtivo com inovação e geração de empregos de qualidade”, dizem ainda os sindicalistas.

Confira a nota das centrais sobre a política industrial:

A nova política industrial é essencial para o Brasil e está em sintonia com as melhores práticas internacionais

continua após o anúncio

O lançamento da política Nova Indústria Brasil (NIB) pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Vice Presidente e Ministro do Desenvolvimento, Industria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, marca um momento decisivo no esforço de reverter a marcha da desindustrialização do país e aponta na direção de uma indústria mais inovadora, digital, verde, exportadora e produtiva. A iniciativa está em sintonia com as melhores práticas adotadas pelos países que investem no desenvolvimento produtivo com inovação e geração de empregos de qualidade.

Trata-se de uma política industrial moderna, orientada por missões de amplo alcance que buscam atender as expectativas de integração produtiva em todos os setores e tamanho de empresa, gerar empregos e o bem-estar das pessoas, mobilizando atores e recursos públicos e privados, indicando aporte de R$ 300 bilhões de investimento para os próximos quatro anos.

continua após o anúncio

O papel indutor, articulador e coordenador dessa política pelo Estado, o financiamento pelos bancos públicos, em especial pelo BNDES, é essencial para alavancar o investimento produtivo e engajar o investimento privado na nova revolução industrial e tecnológica em curso.

As Centrais Sindicais consideram a Nova Indústria Brasil (NIB), uma das prioridades indicadas na Pauta da Classe Trabalhadora lançada em 2022, na Conferência Nacional da Classe Trabalhadora – CONCLAT, uma chave essencial e estratégica para o desenvolvimento sustentável do Brasil dos pontos de vista social, econômico e ambiental. A reindustrialização do país é fundamental para o crescimento econômico, a geração de emprego e o enfrentamento das desigualdades. Um país industrializado é um país com soberania, com desenvolvimento e com mais e melhores oportunidades para os trabalhadores e trabalhadoras.

continua após o anúncio

São Paulo, 24 de janeiro de 2024

Sérgio Nobre Presidente da Central Única dos Trabalhadores Miguel Torres Presidente da Força Sindical Ricardo Patah Presidente da União Geral dos Trabalhadores Adilson Araújo Presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil Moacyr Roberto Tesch Auersvald Presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores Antonio Fernandes dos Santos Neto Presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: