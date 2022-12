Centrais sindicais e Luiz Marinho discutem como alterar reforma trabalhista

Apoie o 247

ICL

247 - Líderes sindicais discutem com o futuro ministro do Trabalho, Luiz Marinho, a melhor forma de viabilizar ajustes na reforma trabalhista promovida pelo governo Temer e que retirou direitos dos trabalhadores, noticia a Coluna do Estadão .

A ideia é que alterações sejam feitas nos cem primeiros dias de governo sem solavancos para o empresariado.

“Aliados de Lula querem que representantes do setor produtivo e os presidentes da Câmara e do Senado deem aval às alterações antes de submetê-las ao Congresso. Assim, esperam evitar derrota no Legislativo na largada da gestão”, diz a coluna.

Está em discussão se as alterações serão feitas gradualmente, para amenizar resistências, e também seu formato, se por meio de projeto de lei ou medida provisória - esta última opção é vista com receio pelo risco de gerar insatisfação de parlamentares. Há pelo menos cinco mudanças sendo pleiteadas.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.