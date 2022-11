Centrão já avalia que PEC da Transição será aprovada

Apoie o 247

ICL

247 - Lideranças do Centrão, que foi base de apoio do governo Jair Bolsonaro (PL) no Congresso Nacional, já admitem que a PEC da Transição, que será apresentada pelos aliados do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), será aprovada, já que ela é que abrirá espaço para manter o Auxílio Brasil no valor de R$ 600. Segundo a proposta orçamentária enviada pelo atual governo ao Congresso, o valor do benefício previsto para o próximo ano é de R$ 405.

“Se aprovamos a PEC eleitoral para aumentar o benefício para esse ano, não há condições políticas para tirar esse valor em 2023. Ficaria muito ruim até mesmo para o presidente Bolsonaro, que prometeu a manutenção de R$ 600 para o Auxílio”, disse um dos líderes do Centrão ao jornalista Gerson Camarotti, do G1.

A reportagem, porém, ressalta que “apesar do consenso que começa a ser criado em torno da PEC da transição, o PT já admite que o maior desafio será derrubar o teto de gastos no próximo ano, já com um novo Congresso. Essa foi uma bandeira de campanha de Lula durante a eleição. Mas haverá forte resistência da futura base bolsonarista no Legislativo”.

