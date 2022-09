Ceo do grupo Gaia doa empresa visando investir ao menos R$ 1 bilhão em causas sociais

João Paulo Pacífico, CEO do Grupo Gaia diz que objetivo é viabilizar projetos como a produção agrícola em áreas indígenas e de quilombos, produção de alimentos pelo MST e moradias edit

247 - João Paulo Pacífico, CEO do Grupo Gaia, que atua no mercado financeiro há 13 anos, está preparando a doação da empresa para uma ONG com o objetivo de viabilizar projetos de impacto social, como a produção agrícola em áreas indígenas e de quilombos, produção de alimentos pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), além de oferecer moradia a preços populares.

"O objetivo é daqui a três ou cinco anos conseguir investir R$ 1 bilhão anual nesse tipo de trabalho", disse Pacífico à coluna do jornalista Chico Alves, do UOL. “A empresa está sendo doada para a ONG que foi criada para esse fim e não tem dono", destacou o executivo. "Todo lucro será reinvestido na causa social", garantiu.

O Grupo Gaia foi responsável pela operação que captou R$ 17,5 milhões para cooperativas do MST. "Estamos mudando o sistema financeiro por dentro, já que usamos na operação em favor do MST os mesmos instrumentos usados por grandes grupos empresariais", ressaltou Pacífico.

“Precisamos ter algum lucro, mas em margem saudável, para pagar as contas e os salários. O resto é reinvestido em impacto social", afirmou. "Vamos mostrar que o capitalismo pode ser menos predatório do que é hoje", completou.

