Cerca de 2,2 mil concessionárias de veículos, 30% do total, podem ‘quebrar’ em 15 dias

247 - Com a crise econômica do novo coronavírus, cerca de 2,2 mil das 7,3 mil concessionárias no Brasil podem fechar ainda neste mês de maio, segundo a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). A informação é da revista Auto Esporte do portal G1.

"30% não suportam mais 15 dias por falta de liquidez", disse Alarico Assumpção, presidente da federação, para a reportagem.

Além da paralisação das concessionárias por conta das regras de isolamento social para conter os impactos da pandemia, os bancos não estão repassando o dinheiro para crédito, mesmo com a liberação do Banco Central (BC), acrescentou Alarico Assumpção.

