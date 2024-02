Cerca de 8 milhões de empresas poderão usar o Desenrola

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Catraca Livre - O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, estima que cerca de oito milhões de empresas podem ser beneficiadas pela renegociação de dívidas. O governo prepara um programa semelhante ao Desenrola, que concedeu descontos para pessoas físicas endividadas, para os microempreendedores individuais (MEIs) e pequenas empresas.

Segundo o chefe do Ministério, existem cerca de seis milhões de MEIs “que têm algum problema com o próprio governo, porque não pagam aqueles valores mensais ou porque devem de alguma outra forma”.

continua após o anúncio

Leia a íntegra no Catraca Livre.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: