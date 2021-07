Chefe do FMI alerta para "divergência perigosa" na recuperação da pandemia

PARIS (Reuters) - A chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou nesta segunda-feira sobre uma "divergência perigosa" entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento enquanto buscam se recuperar da pandemia de Covid-19.

Kristalina Georgieva disse que o forte crescimento em países ricos como os Estados Unidos é uma "boa notícia", mas as nações em desenvolvimento estão ficando para trás devido aos baixos níveis de vacinação.

"Isso é um perigo para a coerência do crescimento e também para a estabilidade e segurança mundiais", disse Georgieva ao Fórum da Paz de Paris, em que também falaram os chefes da Organização Mundial do Comércio (OMC) e do Banco Mundial.

A diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, expressou preocupações semelhantes, alertando sobre uma "recuperação em forma de K", com regiões como América Latina, Oriente Médio e África, que têm taxas de vacinação mais baixas, experimentando um crescimento muito lento.

Georgieva pediu que as 20 maiores economias do mundo (G20) façam mais em uma reunião de 9 a 10 de julho em Veneza sobre compartilhamento de doses, dizendo que uma promessa do G7 de doar 1 bilhão de doses "não era suficiente". "Precisamos agir com mais força", disse ela.

(Reportagem de Matthias Blamont e Emma Farge)

