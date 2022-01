China anuncia redução de juros, na contramão das principais economias, que apertam os cintos para a inflação

Apoie o 247

Xinhua - O banco central da China cortou na segunda-feira (17) as taxas de juros de seus empréstimos de médio prazo (MLF) e repos reversos em 10 pontos-base, em meio aos esforços do país para reduzir o custo dos empréstimos e sustentar ainda mais o crescimento econômico.

O Banco Popular da China (PBOC) reduziu a taxa de 700 bilhões de yuans (cerca de 110 bilhões de dólares americanos) de MLF de um ano para instituições financeiras para 2,85%, em comparação com 2,95% na operação anterior.

O PBOC também adicionou 100 bilhões de yuans de fundos ao mercado por meio de recompras reversas de sete dias a uma taxa de juros de 2,1 por cento na segunda-feira, abaixo dos 2,2 por cento.

Com 500 bilhões de yuans em MLF e 10 bilhões de yuans em recompras reversas com vencimento no mesmo dia, os movimentos mencionados acima levarão a uma injeção de liquidez de 290 bilhões de yuans no mercado.

A ferramenta MLF foi introduzida em 2014 para ajudar os bancos comerciais e de políticas a manter a liquidez, permitindo que eles tomassem empréstimos do banco central usando títulos como garantia.

Uma recompra reversa é um processo no qual o banco central compra títulos de bancos comerciais por meio de licitação, com um acordo para vendê-los de volta no futuro.

A China continuará a implementar políticas monetárias prudentes que sejam flexíveis e apropriadas, com a liquidez mantida em um nível razoável e amplo, disse uma conferência de trabalho econômico realizada em dezembro passado.

