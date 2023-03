China compra 70% da soja e 63% do minério de ferro exportado pelo Brasil

Brasil tem saldo positivo em cerca de US$ 30 bilhões no comércio com os chineses, metade do total do superávit da balança comercial brasileira edit

Reuters - Principal parceira comercial do Brasil, a China é destino de mais um quarto das exportações totais brasileiras, respondendo por mais de 90 bilhões de dólares em 2022, com commodities como soja, petróleo e minério de ferro dominando as vendas externas ao país asiático.

O Brasil tem saldo positivo em cerca de 30 bilhões de dólares no comércio com os chineses, metade do total do superávit da balança comercial brasileira.

Os números salientam a importância da China para o comércio exterior brasileiro, mas também a dependência do Brasil da demanda chinesa por matérias-primas, enquanto o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenta abrir mais mercados com uma viagem oficial na próxima semana a Pequim e Xangai.

* Em 2022, as exportações brasileiras para a China (incluindo Hong Kong e Macau) somaram 91,26 bilhões de dólares, de um total recorde exportado pelo Brasil de 335 bilhões de dólares para todos os destinos, segundo a Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

* Soja, carne bovina, celulose, açúcar, carne de frango, algodão e carne suína são sete das dez mercadorias mais exportadas pelo Brasil à China, rendendo aos exportadores brasileiros cerca de 48 bilhões de dólares em 2022.

* Os embarques de petróleo e minério de ferro do Brasil para a China somaram quase 35 bilhões de dólares em 2022, montante este que adicionado às principais exportações agropecuárias ao país asiático se aproxima de 83 bilhões de dólares.

* Das exportações totais do agronegócio do Brasil, que somaram 159 bilhões de dólares em 2022, a participação dos embarques aos chineses somou 50,8 bilhões de dólares, ou fatia de aproximadamente 32%, segundo o Ministério da Agricultura.

* A soja lidera a pauta de exportação do Brasil, com receitas de 46,5 bilhões de dólares em 2022, enquanto a China respondeu por mais de 31,8 bilhões de dólares, ou mais de 68% do total, de acordo com dados do governo brasileiro. Em 2022, com impulso de preços elevados, foi a maior faturamento da história com embarques da oleaginosa, com alta de 17% sobre 2021, segundo o Ministério da Agricultura.

* Depois da soja, o petróleo foi o produto mais vendido pelo Brasil ao exterior (42,5 bilhões de dólares) em 2022, sendo que quase 40% ou 16,5 bilhões de dólares vieram da China.

* O minério de ferro é o terceiro principal produto de exportação do Brasil no geral e também para os chineses, com um total de 28,9 bilhões de dólares, enquanto a China comprou o equivalente a 18,2 bilhões de dólares ou cerca de 63%.

* O crescimento dos volumes exportados para a China também demonstra a importância do país asiático para o comércio do Brasil. Em dez anos, os embarques de soja brasileira aos chineses mais que dobraram, de 22,88 milhões de toneladas para 53,6 milhões de toneladas.

* Os embarques de petróleo brasileiro para a China aumentaram mais de 300% em dez anos, para 26,99 milhões de toneladas em 2022, segundo dados da Secex.

* As exportações de minério de ferro do Brasil para a China somaram 236,9 milhões de toneladas em 2022, crescimento de quase 40% em dez anos.

* Mas são as exportações de carne bovina que tiveram um dos maiores crescimentos em dez anos por produto: uma disparada de 7.140%, para 1,2 milhão de toneladas, versus apenas 17,1 mil toneladas em 2012, com os maiores avanços ocorrendo nos últimos anos, à medida que as chineses buscaram carnes alternativas à suína e mudaram alguns hábitos alimentares.

* Mais da metade da exportação de carne bovina do Brasil foi direcionada à China em 2022, com a receita gerada pelas vendas aos chineses somando quase 8 bilhões de dólares, de um total de aproximadamente 13 bilhões de dólares.

* A exportação de celulose, algodão e carne suína do Brasil para a China também responde por grande parte do total embarcado pelo país ao exterior.

