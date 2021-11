China e Asean estabelecem parceria estratégica abrangente

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, presidiu a Cúpula Especial China-Asean (Associação das Nações do Sudeste Asiático) em Celebração do 30º Aniversário das Relações de Diálogo, por meio de videoconferência na manhã desta segunda-feira (22). Na ocasião, o líder chinês anunciou o estabelecimento da parceria estratégica abrangente entre a China e o bloco.

Ao fazer uma retrospectiva das três décadas de cooperação, Xi Jinping exibiu um balanço das experiências bem sucedidas com respeito mútuo, cooperação e ganho mútuo, solidariedade, inclusão e aprendizagem mútua, e apresentou cinco propostas para a futura parceria entre a China e a Asean, apelando pela construção conjunta de um lar pacífico, harmonioso, próspero, belo e amigável.

Do ponto de vista da paz, segurança, desenvolvimento, ecocivilização e intercâmbio interpessoal e cultural, as propostas salientam a concepção e o plano de ação para aprofundar as cooperações entre a China e a Asean, refletindo o fato da China tomar inabalavelmente a Asean como prioridade da diplomacia vizinha, e a sincera vontade da China de ser um bom vizinho, amigo e parceiro do bloco para sempre.

“Sem paz, tudo sem fundamento.” O dito chinês concentra a sabedoria da história. Atualmente alguns países de outras áreas interferiram nos assuntos internos da região e tentaram provocar contradições e confrontos. Perante as circunstâncias, a China e os países da Asean têm a responsabilidade de defender a paz e a estabilidade da região, além de estar vigilantes e se opor às tentativas geopolíticas de forças externas.

O combate à pandemia é um trabalho urgente. Na videoconferência desta segunda-feira, o presidente Xi Jinping anunciou uma série de novas medidas para apoiar os países da Asean na luta antipandêmica, inclusive a adição de 150 milhões de vacinas contra Covid-19, cinco milhões de dólares americanos adicionais destinados ao Fundo de Combate à Pandemia da Asean, e a ajuda aos países do bloco no reforço do sistema sanitário público ao nível básico e a capacitação de profissionais.

O foco no desenvolvimento é outra experiência importante da cooperação China-Asean, de forma a construir a comunidade mais estreita de futuro compartilhado China-Asean.

