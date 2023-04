China é maior rival na corrida por tecnologia, admite presidente da Microsoft

Brad Smith disse que as companhias chinesas de tecnologia devem entrar na briga com as gigantes 'big techs' americanas edit

247 - Para o presidente da Microsoft, Brad Smith, a China está avançando rapidamente no desenvolvimento de novos sistemas de inteligência artificial e deve se consolidar como a maior rival de empresas e organizações de pesquisa dos Estados Unidos.

A declaração foi dada em entrevista ao jornal japonês Nikkei Asia. Smith, que está no Japão para acompanhar reuniões do G7, afirma que as companhias chinesas de tecnologia devem entrar na briga com as gigantes americanas Amazon, Google e Microsoft, além da OpenAI, startup que criou o ChatGPT.

“Vemos três empresas na vanguarda absoluta. A primeira é a OpenAI, com a Microsoft, a segunda é o Google e a terceira é a Academia de Inteligência Artificial de Pequim”, afirmou Smith.

“Quem está à frente e quem está atrás é algo que pode mudar um pouco de tempos em tempos, mas uma coisa tem sido absolutamente constante: a diferença é quase sempre medida em meses, não em anos. Tudo é muito rápido”, completou o presidente da Microsoft.

