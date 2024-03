China estabelece meta ambiciosa de crescimento para 2024, visando cerca de 5%

Apoie o 247

Reuters – O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, anunciou uma ambiciosa meta de crescimento econômico para 2024, de aproximadamente 5%, durante a reunião anual do Congresso Nacional do Povo, em Pequim, em 5 de março, como reportado pela Reuters.

Li prometeu medidas para transformar o modelo de desenvolvimento do país e desarmar os riscos alimentados por construtoras falidas e cidades endividadas. Ele também mencionou um aumento nos gastos militares e uma postura mais dura em relação a Taiwan.

Analistas observam que, ao estabelecer uma meta de crescimento semelhante ao ano passado, mesmo com a recuperação pós-COVID perdendo força, Pequim sinaliza prioridade ao crescimento em detrimento de reformas. Li, no entanto, prometeu políticas ousadas e novas, enquanto reconheceu que alcançar a meta "não será fácil".

A meta considera a necessidade de impulsionar o emprego e a renda, além de prevenir e desarmar riscos, afirmou Li. O Fundo Monetário Internacional projeta um crescimento de 4,6% para a China em 2024, declinando para 3,5% em 2028.

Li não detalhou cronogramas ou mudanças estruturais, enfatizando a estabilidade como "a base para tudo que fazemos". O plano orçamentário inclui um aumento de 7,2% nos gastos militares e um déficit orçamentário de 3% do produto interno bruto, além da emissão de 1 trilhão de yuans em títulos do tesouro de ultra-longo prazo.

A China também planeja criar mais de 12 milhões de empregos urbanos neste ano, mantendo a taxa de desemprego em torno de 5,5%.

