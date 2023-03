China estabelece meta de crescimento de 5% para 2023

O primeiro-ministro cessante, Li Keqiang, enfatizou a necessidade de estabilidade econômica e expansão do consumo edit

Reuters - A China estabeleceu uma meta modesta para o crescimento econômico este ano de cerca de 5% no domingo, ao iniciar a sessão anual de seu Congresso Nacional do Povo (NPC), que está prestes a implementar a maior reformulação do governo em uma década.

A economia teve um de seus desempenhos mais fracos em décadas no ano passado, quando o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu apenas 3%, pressionado por três anos de controles da COVID, uma crise no vasto setor imobiliário e uma repressão à iniciativa privada.

Em seu relatório de trabalho, o primeiro-ministro cessante, Li Keqiang, enfatizou a necessidade de estabilidade econômica e expansão do consumo, estabelecendo uma meta de criar cerca de 12 milhões de empregos urbanos este ano, acima da meta do ano passado de pelo menos 11 milhões, e alertou que os riscos permanecem no setor imobiliário.

Li estabeleceu uma meta de déficit orçamentário em 3,0% do PIB, ampliando a partir de uma meta de cerca de 2,8% no ano passado.

"Em casa, a base para um crescimento estável precisa ser consolidada, a demanda insuficiente continua sendo um problema pronunciado e as expectativas de investidores privados e empresas são instáveis", disse ele.

A meta de crescimento deste ano está no limite inferior das expectativas, já que fontes de política monetária disseram recentemente à Reuters que uma faixa de até 6% pode ser definida. Também está abaixo da meta do ano passado de cerca de 5,5%.

Alfredo Montufar-Helu, chefe do China Center no Conference Board em Pequim, disse que estabelecer uma meta de crescimento maior exigiria estímulos maciços e "exacerbaria os desequilíbrios estruturais com os quais a China está tentando lidar para atingir suas metas de desenvolvimento de longo prazo". ."

A meta mais baixa é mais alcançável, disse ele, e "reconhece que a economia chinesa estará lidando com ventos econômicos contrários significativos este ano".

O planejador estatal da China disse que visa aumentar a renda dos que ganham menos e trazer mais pessoas para o grupo de renda média. O planejador divulgou medidas para estimular o consumo, mas não chegou a gastos diretos, como doações em dinheiro.

Para impulsionar o crescimento, o governo planeja manter seu manual de gastos em infraestrutura, aumentando o financiamento para projetos de alto valor com 3,8 trilhões de yuans (US$ 550 bilhões) em títulos especiais do governo local, acima dos 3,65 trilhões de yuans do ano passado.

Li, de 67 anos, e uma lista de autoridades políticas mais voltadas para reformas devem se aposentar durante o congresso, abrindo caminho para os partidários do presidente Xi Jinping, que reforçou ainda mais seu poder ao garantir uma terceira liderança sem precedentes. mandato no Congresso do Partido Comunista de outubro.

Durante o NPC, o ex-chefe do partido de Xangai, Li Qiang, 63, um antigo aliado de Xi, deve ser confirmado como primeiro-ministro, encarregado de revigorar a segunda maior economia do mundo.

O parlamento carimbado também discutirá os planos de Xi para uma reorganização "intensiva" e "ampla" das entidades estatais e do Partido Comunista, informou a mídia estatal na terça-feira, com analistas esperando um aprofundamento da penetração do Partido Comunista nos órgãos estatais.

"A inflação global continua alta, o crescimento econômico e comercial global está perdendo força e as tentativas externas de reprimir e conter a China estão aumentando", disse Li durante seu discurso de abertura do parlamento, que acontecerá até 13 de março.

