China inaugura 4ª Exposição Internacional de Importação

247 - A 4ª Exposição Internacional de Importação da China (CIIE, na sigla em inglês) foi inaugurada nesta quinta-feira (4) em Xangai. O presidente chinês, Xi Jinping, proferiu um discurso por vídeo.

Nos discursos feitos nas primeiras três edições do evento, Xi Jinping reiterou que a China impulsionará a construção de uma economia mundial aberta e apoiará a globalização econômica.

Neste ano, o líder chinês apelou para que a comunidade internacional aproveite a tendência do desenvolvimento global e amplie a abertura. Ele declarou que quase todas as medidas anunciadas na 3ª CIIE já foram implementadas e que já foi publicada a lista negativa dos negócios de serviço transfronteiriço no porto de livre comércio de Hainan. O acesso aos investimentos estrangeiros continua relaxando, e o ambiente comercial da China está melhorando constantemente. As negociações sobre o Acordo de Investimento China-UE foram concluídas. Além disso, a China também foi o primeiro país a aprovar o acordo da Parceria Econômica Abrangente Regional, informa a Rádio Internacional da China.

