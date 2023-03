China mantém abertura econômica em meio a protecionismo global, diz pesquisador

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - A primeira sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional (APN) terminou na segunda-feira (13) em Beijing. Isso significa que as “Duas Sessões” deste ano, ou seja, a da APN e a da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPCh), encerraram.

Na reunião de ontem, o presidente chinês, Xi Jinping, proferiu um importante discurso, afirmando que, no caminho de construção do país e busca pela revitalização da nação chinesa, devem-se impulsionar o desenvolvimento da alta qualidade, estabelecer a comunidade de futuro compartilhado para a humanidade e melhorar o nível de abertura. Além de um projeto para o futuro da China, a afirmação também é um sinal positivo para o mundo inteiro.

Nas “Duas Sessões” deste ano, a modernização chinesa foi o termo mais referido. Para realizar este objetivo, o desenvolvimento de alta qualidade e a abertura de alto nível são duas importantes medidas.

O desenvolvimento da China já passou o estágio de procurar a velocidade e a quantidade, agora busca um crescimento econômico mais eficaz e mais razoável. Nesta circunstância, a autonomia das ciências e tecnologias, a reestruturação industrial e o baixo carbono desempenham papeis cada vez mais importantes.

O relatório do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh) aponta que o desenvolvimento de alta qualidade é a prioridade para a construção integral de uma nação socialista modernizada. Nas “Duas Sessões” deste ano, o presidente Xi Jinping ressaltou esta política e propôs novas sugestões sobre o desenvolvimento da indústria manufatureira.

Ao mesmo tempo, Xi Jinping enfatizou que o desenvolvimento da China beneficia o mundo e não pode ser separado do mundo, portanto, o país deve continuar melhorando sua abertura e promovendo o desenvolvimento comum do mundo.

Como segunda maior economia do planeta, a taxa de contribuição da China para o crescimento da economia global nos últimos dez anos ultrapassou 30%. Em 2022, o país utilizou mais de US$ 189 bilhões de investimentos estrangeiros, criando um novo recorde e aumentando US$ 50 bilhões em comparação com três anos atrás.

O pesquisador do Centro de Estudos Argentina-China da Universidade de Buenos Aires da Argentina, Santiago Bustelo, disse que, enquanto o protecionismo está aumentando a incerteza da economia mundial, a China continua ampliando sua abertura e tentando estabelecer relações de benefícios recíprocos para que todos os países tenham a oportunidade de desenvolvimento.

