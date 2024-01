Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – A indústria manufatureira da China manteve sua posição como a maior do mundo pelo 14º ano consecutivo em 2023, conforme relatado por um alto funcionário da indústria chinesa. Apesar de diversos desafios, setores como o automotivo e a construção naval lideraram os rankings globais, oferecendo evidências do desempenho econômico robusto da China, de acordo com reportagem do Global Times. A indústria manufatureira também alcançou marcos notáveis, incluindo a ascensão dos veículos de nova energia (NEVs), a operação do primeiro avião de passageiros grande construído domesticamente na China e a viagem de teste do primeiro navio de cruzeiro fabricado no país. Esses desenvolvimentos destacaram não apenas a recuperação do tamanho econômico da China, mas também melhorias em termos de qualidade.

Xin Guobin, vice-ministro do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT), informou em uma coletiva de imprensa que a indústria manufatureira da China testemunhou uma consolidação adicional, recuperação da economia industrial e desenvolvimento acelerado na indústria de informações e telecomunicações. As principais empresas industriais registraram um crescimento de 4,6% ano a ano na produção industrial em 2023, refletindo um aumento de 1 ponto percentual em relação ao ano anterior. As conquistas incluíram a China permanecer como a maior indústria manufatureira do mundo pelo 14º ano consecutivo e as exportações totais do "trio verde de tecnologia intensiva" ultrapassando 1 trilhão de yuans (140,57 bilhões de dólares) pela primeira vez.

continua após o anúncio

A China está prestes a se tornar a maior exportadora de carros do mundo em 2023, e seu setor de construção naval manteve a maior fatia do mercado global. Além disso, a potência de computação da China ficou em segundo lugar no mundo, de acordo com o MIIT. Essas conquistas na indústria manufatureira destacaram não apenas a recuperação estável da pandemia, mas também progressos significativos na modernização industrial, um fator crucial para o desenvolvimento de alta qualidade.

Apesar dos indicadores econômicos positivos, alguns veículos de mídia ocidentais continuam a questionar os dados econômicos da China. Paul Krugman, colunista de opinião do New York Times, argumentou que "a economia da China está em sérios apuros" e levantou dúvidas sobre a precisão da taxa de crescimento do PIB da China. Especialistas argumentam que tais reportagens refletem viés e mal-entendidos sobre a China, com motivações políticas voltadas para influenciar posições políticas internas.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: