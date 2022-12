China promove medidas de recuperação econômica

Segundo analistas, com impacto cada vez mais fraco da pandemia e forte motor do mercado interno, 2023 deverá voltar a crescer de forma mais acelerada edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China (CRI) - Desde o início de dezembro, diversas cidades da China têm promovido medidas para estabilizar a economia e impulsionar seu crescimento.

Em Nanjing, leste do país, foram distribuídos cupons de desconto para compras aos cidadãos. Enquanto em Chengdu, no oeste, as autoridades de cultura e turismo, em parceria com as agências de turismo, distribuirão cupons de turismo com o valor total de 10 milhões de yuans para todos os chineses a partir de 12 horas do dia 12.

Ao mesmo tempo que incentivam o consumo interno, as províncias de Zhejiang, Sichuan, Guangdong, Jiangsu, Fujian, Anhui, Hunan e Henan enviaram delegações comerciais ao exterior para atrair investimentos.

Segundo analistas, com impacto cada vez mais fraco causado pela pandemia e o forte motor do mercado interno, a economia no próximo ano voltará a crescer de forma mais acelerada, com uma taxa de 5%, e o consumo será o principal motor deste crescimento.

Tradução: Xia Ren

Revisão: Diego Goulart

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.