China publica artigo de Xi Jinping sobre atividade econômica

Rádio Internacional da China - Um artigo de Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), sobre as principais questões relativas ao trabalho econômico atual do país, foi publicado nesta quinta-feira.

O artigo de Xi, também presidente chinês e presidente da Comissão Militar Central, foi publicado na quarta edição deste ano da Revista Qiushi, periódico emblemático do Comitê Central do PCCh.

O artigo diz que o trabalho econômico em 2023 é complicado, e é necessário ter em mente o quadro estratégico geral, concentrar-se nos principais problemas e começar melhorando as expectativas do público e aumentando a confiança no desenvolvimento.

O texto enfatiza os esforços para expandir a demanda interna priorizando a recuperação e a expansão do consumo e para impulsionar efetivamente o investimento de toda a sociedade através de investimentos governamentais e incentivos políticos.

Esforços também devem ser feitos para dar pleno desempenho ao papel de apoio das exportações na economia e acelerar a transformação da China em um comerciante de qualidade, de acordo com o artigo.

Em termos da modernização do sistema industrial do país, a coluna aponta que a China tem o sistema industrial mais completo e um mercado interno com o maior potencial do mundo. O artigo pede esforços para melhorar a resiliência e a segurança das cadeias industriais e de suprimentos do país enquanto se presta muita atenção à abordagem das fraquezas e ao reforço dos pontos fortes.

Pedindo a garantia de uma circulação suave na economia, o texto diz que a economia da China deve garantir a segurança nacional, atendendo às necessidades básicas de vida das pessoas, bem como o funcionamento normal da infraestrutura e das indústrias básicas.

A China também deve acelerar e atualizar seu sistema industrial através do planejamento antecipado das áreas-chave e modernização abrangente do seu sistema industrial, de modo a consolidar sua posição de liderança em indústrias vantajosas tradicionais e criar nova competitividade.

O artigo enfatiza a importância de continuar com as reformas para desenvolver a economia de mercado socialista e implementar solidamente o princípio de consolidar e desenvolver inabalavelmente o setor público, enquanto se incentiva, apoia e orienta o desenvolvimento do setor não público.

É imperativo aprofundar a reforma do capital estatal e das empresas estatais e aumentar a competitividade central dessas companhias, diz o artigo.

O texto também pede esforços para melhorar o ambiente de desenvolvimento das empresas privadas e promover o desenvolvimento e a expansão do setor privado.

Observando que a competição internacional para atrair investimentos está se tornando mais intensa, ele pede mais esforços para atrair e utilizar o investimento estrangeiro.

Esforços devem ser feitos para expandir o acesso ao mercado, melhorar de forma abrangente o ambiente de negócios e fornecer serviços direcionados a empresas financiadas por estrangeiros, explica o texto.

O artigo pede esforços para prevenir e neutralizar eficazmente os principais riscos econômicos e financeiros, incluindo os riscos sistêmicos surgidos do setor imobiliário, os riscos financeiros e os riscos da dívida dos governos locais.

Ainda há muito trabalho importante a ser feito em 2023, alerta o artigo, citando tarefas como o avanço da vitalização rural em todas as frentes e o planejamento de uma nova rodada de reformas em todos os âmbitos.

