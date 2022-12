China realiza Conferência Central de Trabalho Econômico para planejar 2023

Em discurso, o presidente Xi Jinping revisou o trabalho econômico do país em 2022, analisou a atual situação econômica e organizou o trabalho econômico do próximo ano edit

Rádio Internacional da China (CRI) - A Conferência Central de Trabalho Econômico, que ocorre anualmente, foi realizada em Beijing de quinta a sexta-feira, quando os líderes chineses decidiram as prioridades para o trabalho econômico em 2023.

Fazendo um importante discurso na conferência, Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), presidente chinês e presidente da Comissão Militar Central, revisou o trabalho econômico do país em 2022, analisou a atual situação econômica e organizou o trabalho econômico do próximo ano.

Li Keqiang, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Han Zheng, Cai Qi, Ding Xuexiang e Li Xi participaram da conferência.

Observou-se na reunião que se espera uma recuperação e uma melhoria gerais do desempenho econômico do país no próximo ano e que é necessária firme confiança para fazer um bom trabalho no campo econômico.

A reunião requereu fazer da estabilidade econômica prioridade máxima, buscar progressos constantes e garantir, ao mesmo tempo, a estabilidade econômica para o próximo ano.

A política fiscal proativa e a política monetária prudente continuarão a ser implementadas no próximo ano. Enquanto isso, esforços serão feitos para intensificar o macrocontrole e coordenar várias políticas para formar sinergias para o desenvolvimento de alta qualidade, de acordo com a reunião.

A política fiscal proativa deve ser intensificada quanto à sua eficácia, com uma melhor combinação de instrumentos, incluindo déficits fiscais, bônus para fins especiais e subsídios para juros. Ao mesmo tempo em que o desenvolvimento de alta qualidade deve ser efetivamente apoiado, a sustentabilidade fiscal deve ser assegurada e os riscos de dívida dos governos locais devem ser controláveis, observou-se na reunião.

A política monetária prudente deve ser direcionada e eficaz, com liquidez razoável e suficiente a ser mantida junto a um apoio mais forte das instituições financeiras às micro e pequenas empresas, à inovação tecnológica e ao desenvolvimento verde.

A taxa de câmbio do yuan (moeda chinesa) deve ser mantida basicamente estável em um nível apropriado e equilibrado, e os sistemas para salvaguardar a estabilidade financeira devem ser reforçados.

Na reunião foi enfatizado que as políticas industriais devem ser otimizadas para facilitar a transformação e a modernização das indústrias tradicionais e o cultivo e crescimento das estratégicas emergentes, bem como para reforçar os elos fracos das cadeias industriais e forjar novas vantagens competitivas na busca do país de metas de pico de carbono e neutralidade.

Em termos de políticas de ciência e tecnologia, a China realizará uma série de grandes projetos de ciência e tecnologia em nível nacional, dando pleno desempenho ao papel do governo na liderança do trabalho para fazer avanços em tecnologias-chave e centrais, destacando o papel principal das empresas na inovação tecnológica.

As políticas sociais devem garantir a vida da população, colocar a promoção do emprego dos jovens, especialmente dos diplomados universitários, numa posição mais proeminente, e lutar para mitigar os impactos dos aumentos estruturais dos preços sobre as pessoas em dificuldade de forma oportuna e eficaz.

O país otimizará as políticas de apoio ao parto e procurará adiar gradualmente a idade legal de aposentadoria quando for o momento certo, além de tomar a iniciativa de lidar com o envelhecimento da população e com a baixa taxa de fertilidade, segundo o encontro.

Na reunião foi enfatizada uma melhor coordenação da prevenção e controle da epidemia com o desenvolvimento econômico e social e foram pedidos esforços para otimizar a resposta epidêmica com base no tempo e na situação, com foco nos idosos e naqueles com doenças subjacentes.

Uma coordenação mais forte também deve ser alcançada entre o crescimento qualitativo e quantitativo, entre a reforma estrutural do lado da oferta e a expansão da demanda interna, bem como entre as políticas econômicas e outras políticas, segundo a reunião.

Para promover um novo paradigma de desenvolvimento, a dinâmica endógena e a confiabilidade da circulação doméstica devem ser fortalecidas, enquanto a qualidade da circulação internacional deve ser elevada.

Na reunião destacou-se a necessidade de lidar bem com o trabalho atual e, ao mesmo tempo, levar em consideração o desenvolvimento futuro.

No encontro, se observou que há uma grande quantidade de tarefas no trabalho econômico em 2023, e se destacaram as medidas para melhorar as expectativas do público e aumentar a confiança no desenvolvimento.

O país se concentrará em impulsionar a demanda doméstica no próximo ano, priorizando a recuperação e a expansão do consumo, aumentando a renda pessoal urbana e rural por meio de múltiplos canais e incentivando mais capital privado a participar da construção de projetos-chave nacionais, decidiu-se na reunião.

A China acelerará a construção de um sistema industrial moderno. Esforços serão feitos para identificar os elos fracos das tecnologias-chave e centrais, bem como componentes e peças nas principais cadeias industriais manufatureiras do país, e reunir recursos para enfrentar os problemas, de modo que o sistema industrial seja independente, controlável, seguro e confiável.

Serão também ampliados esforços para acelerar o planejamento e a construção de um sistema de novas energias, reforçar a competitividade global das indústrias tradicionais, acelerar a pesquisa e a aplicação de tecnologias de ponta e desenvolver vigorosamente a economia digital.

Na reunião foram pedidos esforços para aprofundar a reforma das empresas estatais, melhorando sua competitividade central, exigindo que arranjos legais e institucionais sejam feitos para garantir a igualdade de tratamento para as empresas privadas e as estatais.

A proteção baseada na lei será fornecida aos direitos de propriedade das empresas privadas e aos interesses dos empresários.

O país fará maiores esforços para atrair e utilizar capital estrangeiro, ampliar o acesso ao mercado, promover a abertura de indústrias de serviços modernos e conceder tratamento nacional às empresas com financiamento estrangeiro, segundo a reunião.

A China buscará ativamente se juntar aos acordos econômicos e comerciais de alto padrão, como o Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica e o Acordo de Parceria da Economia Digital.

Na reunião também enfatizou-se a prevenção e a neutralização eficazes dos principais riscos econômicos e financeiros, a promoção do desenvolvimento constante do mercado imobiliário, a garantia de entregas oportunas de moradias pré-vendidas e o atendimento à demanda razoável de financiamento do setor.

Esforços precisam ser feitos para prevenir e neutralizar efetivamente os riscos das incorporadoras de alta qualidade e líderes do setor e melhorar a relação dívida/ativo do setor imobiliário.

As necessidades básicas da população por habitação e por melhores condições habitacionais devem ser satisfeitas, enquanto um mercado imobiliário de arrendamento de longo prazo deve ser explorado.

Aderindo ao princípio de que "a casa é para morar, não para especular", o país está buscando promover uma transição tranquila do setor imobiliário para novos modelos de desenvolvimento, de acordo com a reunião.

Na reunião se enfatizou a necessidade de se aderir à liderança centralizada e unificada do Comitê Central do PCCh sobre o trabalho financeiro e foram pedidos esforços para prevenir e desarmar os riscos da dívida dos governos locais.

A vitalização rural será promovida amplamente, garantindo que as pessoas não retornem ao empobrecimento em grande número. O desenvolvimento de alta qualidade da Iniciativa do Cinturão e Rota também será promovido.

Para uma economia do tamanho da China, é vital manter um desempenho econômico estável. Esforços serão feitos para estabilizar o crescimento, o emprego e os preços, de modo que os principais indicadores econômicos permaneçam dentro de uma faixa apropriada, observou-se na reunião.

O potencial de inovação e criatividade de toda a sociedade deve ser liberado em maior medida, de acordo com a reunião.

O potencial do mercado interno também será plenamente aproveitado para que a procura interna possa desempenhar um papel mais importante na promoção do crescimento econômico.

A construção de grandes projetos para reforçar as fraquezas será impulsionada, com foco no desenvolvimento econômico e nas necessidades urgentes da população.

