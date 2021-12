China realiza conferência sobre atividade econômica em 2022

O evento contou com a presença da alta direção do Partido Comunista da China edit

Rádio Internacional da China - A Conferência Central de Trabalho Econômico da China foi realizada entre os dias 8 e 10 de dezembro em Pequim, capital do país. O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), Xi Jinping, e os membros do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do PCCh, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji e Han Zheng, participaram do evento.

Xi Jinping, que também é presidente da China e presidente da Comissão Militar Central, proferiu um discurso importante na conferência para resumir o trabalho econômico em 2021, analisar a situação econômica atual e dispor o trabalho do setor em 2022. Em seu discurso, o premiê chinês, Li Keqiang, apresentou as disposições econômicas concretas para o próximo ano.

Conforme se concluiu na reunião, este ano foi marcante na história do Partido e do país, em que a China celebrou o 100º aniversário da fundação do PCCh, lidou calmamente com mudanças inéditas nos últimos cem anos e a pandemia da Covid-19, deu passos na criação de um novo enquadramento de desenvolvimento, conseguiu novos resultados no desenvolvimento de alta qualidade e teve um bom começo para a implementação do 14º Planejamento Quinquenal.

Foi assinalado na conferência que é preciso estar ciente das três pressões para o desenvolvimento econômico do país, nomeadamente o encolhimento da demanda, os impactos de oferta e o enfraquecimento das perspectivas. Sob os impactos da pandemia da Covid-19, as mudanças se desencadeiam aceleradamente e o ambiente externo se tornou mais complicado e incerto.

É necessário ter uma confiança firme ao enfrentar diretamente as dificuldades. A economia chinesa possui uma forte resiliência e sua tendência básica positiva não se alterou. Mesmo com as mudanças no cenário internacional, o país se focará firmemente nos próprios assuntos, fortalecerá continuamente a base econômica, aumentará a capacidade de inovação científica e tecnológica, persistirá no multilateralismo, adequar-se-á às normas comerciais internacionais de alto padrão e promoverá uma profunda reforma por meio de uma abertura de alto nível ao exterior bem como um desenvolvimento de qualidade elevada.

Segundo as exigências do encontro, o trabalho econômico da China em 2022 priorizará a estabilidade e procurará progressos nesta base. O país continuará implementando políticas fiscais proativas e monetárias prudentes, de modo a buscar progressos constantes no desenvolvimento econômico do próximo ano. A China também exercerá suas políticas microeconômicas para estimular a vitalidade das entidades de mercado, aprofundar a reforma estrutural do lado da oferta com foco na suavização da circulação da economia nacional e assegurar as políticas sociais para garantir o padrão de vida da população.

