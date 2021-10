China tem crescimento mais lento em um ano no terceiro trimestre de 2021

O PIB chinês cresceu 4,9% em relação ao ano anterior, perdendo as previsões, já que as tentativas de Pequim de conter os empréstimos ao setor imobiliário exacerbaram as consequências da escassez de eletricidade edit

Apoie o 247

Clube de Economia

PEQUIM, 18 de outubro (Reuters) - A economia da China atingiu seu ritmo de crescimento mais lento em um ano no terceiro trimestre, prejudicada pela falta de energia e oscilações no setor imobiliário, destacando o desafio que os legisladores enfrentam enquanto buscam sustentar uma recuperação vacilante controle do setor imobiliário.

O Produto Interno Bruto cresceu 4,9% em relação ao ano anterior, perdendo as previsões, já que as tentativas de Pequim de conter os empréstimos ao setor imobiliário exacerbaram as consequências da escassez de eletricidade, que fez com que a produção da fábrica voltasse aos níveis vistos pela última vez no início de 2020, quando o COVID-19 pesado restringe estavam no lugar.

A segunda maior economia do mundo teve uma recuperação impressionante da queda pandêmica do ano passado, mas a recuperação perdeu força com o crescimento de 18,3% registrado no primeiro trimestre.

PUBLICIDADE

Sob o presidente Xi Jinping, uma iniciativa para fazer mudanças estruturais que abordem os riscos e distorções de longo prazo, que envolveu repressões no setor imobiliário e gigantes da tecnologia, bem como cortes nas emissões de carbono, teve um impacto negativo.

Os analistas do Barclays cortaram sua previsão para o quarto trimestre em 1,2 pontos percentuais, para 3,5%, devido aos dados decepcionantes. Os analistas da ANZ cortaram sua previsão para o crescimento do PIB da China em 2021 de 8,3% para 8,0%.

Os formuladores de políticas agora terão que equilibrar o impacto dessas mudanças estruturais com medidas que protegerão a economia e domarão os riscos de contágio de uma crise de dívida no grande desenvolvedor China Evergrande Group (3333.HK) .

PUBLICIDADE

"Em resposta aos péssimos números de crescimento que esperamos nos próximos meses, acreditamos que os formuladores de políticas tomarão mais medidas para impulsionar o crescimento, incluindo a garantia de ampla liquidez no mercado interbancário, acelerando o desenvolvimento da infraestrutura e relaxando alguns aspectos das políticas imobiliárias e de crédito em geral, "disse Louis Kuijs, chefe de economia da Ásia na Oxford Economics.

Uma pesquisa da Reuters com analistas esperava que o PIB aumentasse 5,2% no terceiro trimestre.

Os números fracos fizeram com que o yuan e a maioria dos mercados de ações asiáticos caíssem em meio a preocupações mais amplas dos investidores sobre a recuperação econômica mundial.

PUBLICIDADE

Na Europa, os estoques de luxo expostos à China, incluindo LVMH (LVMH.PA) , Kering (PRTP.PA) e Hermes (HRMS.PA) caíram cerca de 3% cada, também prejudicados pelo pedido de Xi para a expansão de um imposto sobre o consumo. consulte Mais informação

POLICY-DRIVEN

A China, ainda um país declaradamente socialista, prometeu reduzir a desigualdade após anos de crescimento vertiginoso, mas pode ter que agir com cautela para evitar o descarrilamento de um setor privado que tem sido um motor vital de crescimento e empregos, dizem analistas.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: