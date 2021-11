Circulação de dinheiro em espécie diminui em R$ 40 bilhões com o Pix

O valor representou uma queda de 10% na comparação com o final do ano passado edit

247 - Um total de R$ 40 bilhões em espécie deixou de circular no país de janeiro a outubro deste ano, após um ano de Pix. O valor representou uma queda de 10,5% na comparação com o final do ano passado. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo.

O Pix, que completa um ano na próxima terça-feira (16), já tem quase 350 milhões de chaves individuais cadastradas. Esta forma de pagamento movimenta mais de R$ 550 bilhões por mês, em cerca de 1 bilhão de transações. Destas, o diretor de Inovação, Produtos e Serviços da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Leandro Vilain, acredita que entre 80% e 90% substituíram as operações antes feitas em espécie.

