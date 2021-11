Citi reduz projeções de crescimento do PIB brasileiro

Apoie o 247

247 - O Citigroup, um dos maiores bancos de investimento do mundo, reduziu suas estimativas de crescimento da economia brasileira para 2021 e 2022, citando um possível endurecimento da política monetária pelo Banco Central (BC).

Segundo o credor americano, o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro deve crescer 4,9% em 2021 e 0,6% em 2022, ante projeções anteriores de 5,1% e 1,5%, respectivamente. A expectativa é de que o BC leve a taxa Selic a 11% no primeiro trimestre de 2022.

Ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC mostra que a instituição avaliou acelerar a alta da Selic para além do ajuste de 1,5 ponto percentual, adotado na semana passada.

"Desde a semana passada, quando mudamos nossa projeção de política monetária para condições monetárias ainda mais apertadas, adicionamos um viés significativamente negativo para nossas projeções de crescimento", afirmou o Citi.

