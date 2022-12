Clube de Engenharia critica nota de engenheiros do RS: 'traidores de seu próprio Estatuto e da Constituição'

Apoie o 247

247 - O Clube de Engenharia, fundado em 1880, com sede no Rio de Janeiro, disse que ficou "estarrecido e com repúdio" em relação ao texto intitulado "Manifestação da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul ao Poder Executivo", assinado pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Luis Roberto Ponte, da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul.

"Propugnam a intervenção do atual Poder Executivo e das Forças Armadas para anular, com um golpe de Estado, as eleições democráticas para Presidente do Brasil, com os mesmos argumentos pífios e mentirosos que têm sido divulgados pelos não conformados com o processo democrático", afirmou o Clube de Engenharia. A Sociedade de Engenharia teve uma postura "temporária e traidora de seu próprio Estatuto e da Constituição Federal", acrescentou.

De acordo com o texto da Sociedade de Engenharia, "sendo o voto secreto a essência da democracia, é crucial que sua apuração, como manda o Artigo 37 da Constituição, seja pública, auditável e tenha a plena confiança dos eleitores, que tem sido mutilada por seguidas denúncias e está agora fortemente contestada, a ponto de pôr em risco a própria democracia".

Nos últimos anos, Jair Bolsonaro (PL) colocou em dúvida a confiabilidade das urnas. Dizer publicamente que o Judiciário atrapalha tem sido uma estratégia influenciada pelo norte-americano Steve Bannon, que teve um encontro com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) após o segundo turno da eleição presidencial no Brasil, em 30 de outubro.

Márcio Girão

Presidente do Clube de Engenharia e respectiva Diretoria

Com apoio das seguintes Entidades de Engenharia:

FISENGE: Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros

SENGE: Sindicato de Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro

IBEP: Instituto Brasileiro de Estudos Políticos

