CNC: número de famílias endividadas no Brasil é o maior em 11 anos

De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o número de brasileiros endividados aumentou pelo 11º mês seguido, chegando a 74,6% das famílias, ou cerca de 12,2 milhões de famílias, sendo o maior nível de endividamento já registrado pela confederação, que analisa os dados há 11 anos edit

247 - A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) apontou, em levantamento, que a quantidade de brasileiros endividados aumentou pelo 11º mês seguido, chegando a 74,6% das famílias, alta de 0,6 ponto percentual na comparação com setembro, e de 8,1 pontos na comparação com outubro do ano passado. Segundo estimativas da CNC, cerca de 12,2 milhões de famílias possuem dívidas a vencer no cheque pré-datado, cartão de crédito, crédito consignado, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal ou prestação de carro e de casa. Os dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic).

De acordo com o balanço, a porcentagem de famílias com dívidas ou contas em atraso atingiu 25,6%, ficando 0,1 ponto acima do registrado no mês anterior, e 0,5 ponto abaixo do apurado em outubro de 2020.

O percentual de famílias que declararam não ter condições de pagar suas contas em atraso e que vão continuar inadimplentes diminuiu para 10,1%, contra 10,3% em setembro. Em outubro do ano passado, estava maior, em 11,9%.

