CNI: falta de confiança atinge todos os 29 setores da indústria

247 - A falta de confiança dos empresários afetou todos os 29 setores da indústria em maio, de acordo com o ICEI (Índice de Confiança do Empresário Industrial), divulgado nesta quinta-feira (28), pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). De acordo com a entidade, o índice "reflete o agravamento da crise econômica gerada pela pandemia do coronavírus".

Todos os 29 setores pesquisados apareceram abaixo dos 50 pontos e também não aparecem próximos ao nível de confiança registrado há um ano.

O levantamento apontou que a confiança de 14 setores está menor em relação a abril. Entre eles, as principais quedas foram nos setores de manutenção de máquinas e equipamentos, químicos, calçados, couro e materiais elétricos.

Segundo relato do site R7, o gerente-executivo de Pesquisa e Competitividade da CNI, Renato da Fonseca, afirmou que "tivemos melhora na confiança em 15 setores em maio em relação a abril de 2020, mas nada que pudesse reverter o cenário de pessimismo iniciado durante a pandemia". "A melhora aparenta ser apenas um ajuste à forte queda registrada em março", diz ela.

