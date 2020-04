Com a crise do coronavírus, Brasil terá pior década econômica da história

247 - As previsões apontam que o Brasil poderá ter uma contração acima de 2% em 2020, o que acarretaria uma queda mais profunda na renda per capita que a dos anos 1980.

Reportagem da jornalista Érica Fraga na Folha de S.Paulo indica que a década que se encerra em 2020 poderá registrar a maior queda da renda per capita da história do país, uma década mais perdida, com maior gravidade do que os anos 1980.

Analistas já trabalham com um cenário de contração do PIB (Produto Interno Bruto) superior a 2% neste ano. Isto acarretaria uma queda no rendimento médio da população superior ao que foi sofrido entre os anos de 1981 a 1990, de 0,43%.

