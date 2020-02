Com alívio no noticiário sobre o coronavírus, Ibovespa Futuro sobe

Infomoney - O Ibovespa Futuro sobe nesta quarta-feira (5) com os investidores acompanhando o movimento das bolsas internacionais em dia de notícias esperançosas sobre o coronavírus. Um grupo de pesquisadores do Reino Unido teria descoberto uma forma de acelerar o desenvolvimento de uma vacina contra a doença, e os testes em seres humanos poderiam começar já na semana que vem.

O total de infectados pelo coronavírus atingiu 25 mil pessoas nesta quarta, enquanto o número de mortes subiu de 425 para entre 490 e 500.

Ainda no cenário internacional, o Senado americano termina hoje o julgamento do processo de impeachment do presidente Donald Trump. Ao que tudo indica, Trump será inocentado ao mesmo tempo em que o cenário das primárias do Partido Democrata se mostra extremamente indefinido, com o favorito Joe Biden ficando em quarto lugar, perdendo para Bernie Sanders, Pete Buttigieg e Elizabeth Warren em Iowa.

Às 09h14 (horário de Brasília) o contrato futuro do Ibovespa para fevereiro subia 0,96% a 116.830 pontos, já o dólar futuro para março cai 0,35% a R$ 4,246.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 cai três pontos-base a 4,89%, o DI para janeiro de 2023 tem queda de três pontos-base a 5,42% e o DI para janeiro de 2025 registra perdas de três pontos-base a 6,10%.

No Brasil, hoje é dia de decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que deve reduzir os juros de 4,5% para 4,25%.