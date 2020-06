Com alta de 0,02%, inflação de junho tem menor prévia desde 2006

247 - A alta registrada para o mês junho deste ano, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), foi de 0,02%, menor resultado do indicador para o período desde de 2006, quando caiu 0,15%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (25) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa acumulada em 12 meses é de 1,92%, superando o resultado mais baixo desde fevereiro de 1999, quando a taxa registrada foi de 1,80%.

A queda de 26,08% no preço das passagens aéreas foi um dos principais fatores para o resultado, de acordo com o IBGE. O grupo de transportes (-0,71%) contribuiu com -0,14% no IPCA-15, informa uma reportagem do jornal O Estado de S. Paulo.

