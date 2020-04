Com alta demanda, gás de cozinha já custa até R$ 115

247 - O consumo de gás de cozinha aumentou 23% no país devido ao isolamento social exigido para o enfrentamento da epidemia do novo coronavírus, informou nesta quarta-feira (8) o Ministério de Minas e Energia. A informação é do portal G1.

Diversas regiões do país têm registrado falta do produto nos últimos dias. Em outras, onde é possível encontrar os botijões, há relatos de disparada no preço.

"O consumo de gás de cozinha (GLP) aumentou em 23% em todo o país. Esse aumento ocorreu devido ao necessário isolamento social por conta do coronavírus, com as famílias ficando mais em casa e adotando novos hábitos. O novo comportamento também ensejou a antecipação da compra de um segundo botijão, que resultou em uma escassez pontual de GLP", diz o ministério em nota.

