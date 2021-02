Com antecipação do 13º salário,14º do INSS volta a ser pauta

O governo federal confirmou que antecipará as parcelas do 13º salário para o primeiro semestre, assim como aconteceu em 2020. A ideia beneficia os segurados do INSS. O senador Paulo Paim (PT-RS) encaminhou uma solicitação de urgência na Casa para a criação do 14º salário emergencial edit

247 - Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terão suas parcelas do 13º salário de 2021 antecipadas. O governo federal confirmou que antecipará as parcelas para o primeiro semestre, assim como aconteceu em 2020.

Um calendário será divulgado, mas a expectativa é que a primeira parcela seja paga em fevereiro e a segunda em março.

O pagamento das parcelas do 13º salário para os beneficiários, que incluem aposentados e pensionistas do INSS, foi confirmado.

O 13° previdenciário é concedido anualmente a quem recebe aposentadorias, pensões por morte ou auxílios diversos. A medida está em vigor para este ano de 2021.

O senador Paulo Paim (PT-RS) encaminhou uma solicitação de urgência para que o Projeto de Lei (PL) 3.657/2020, que prevê a criação do 14º salário emergencial. A ideia é conceder uma parcela extra para pagar aos segurados do INSS durante a pandemia do coronavírus.

