Com Bolsonaro e Guedes à frente da economia, 33 milhões de brasileiros vivem com menos de um salário mínimo por mês

247 - A falta de rumo na política econômica do governo Jair Bolsonaro (PL), capitaneada pelo ministro Paulo Guedes, fez com que a renda média do brasileiro alcançasse o nível mais baixo da série histórica. A remuneração mensal de cerca de 33 milhões de trabalhadores não chega sequer ao valor do salário mínimo, que passou de R$ 1.100 em 2021 para R$ 1.212 neste ano.

De acordo com o G1, um levantamento da LCA Consultores, realizado com base nos indicadores trimestrais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no final de 2021 o Brasil registrava 33,8 milhões de trabalhadores (36% do total de ocupados) ganhando uma renda mensal de até 1 salário mínimo, “o maior contingente já registrado na série histórica iniciada em 2012. Em 1 ano, o salto foi de 12,2%, ou 4,4 milhões de pessoas a mais”.

O levantamento da LCA aponta que do total de brasileiros com renda de até 1 salário mínimo, 49% possuem até o fundamental completo, outros 40,4% têm o ensino completo ou incompleto e 10,2% chegaram ao ensino superior. A desigualdade também é vista na distribuição por cor da pele: 57,2% se autodeclararam pardos, 30,2% brancos e 12,5% pretos."

“Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário mínimo ideal para atender as necessidades básicas de uma família de quatro pessoas - alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência - deveria ser de R$ 6.394,76, valor 5,28 vezes maior que o piso nacional.

