Com Bolsonaro quieto e de férias, mercado se acalma e fecha o ano estável

247 - Com o recesso de fim de ano e o controle da incontinência verbal de de Bolsonaro, a economia braisleira até estabilizou neste final de ano. Para o mercado, a inflação terminará acima de 4% em 2019. O crescimento do PIB amarga apenas 1,17% , no entanto. O dólar, segundo o mercado, deve estabilizar na faixa de R$ 4 reais.

A reporagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "na última pesquisa Focus em 2019, economistas disseram ao BC (Banco Central) que preveem o IPCA em 4,04% em 2019, ante 3,98% da avaliação anterior, informou o banco nesta segunda-feira (30). Se o índice de inflação se concretizar nesse número, ele estará abaixo do centro da meta do BC de 4,25%, mas ainda dentro da margem de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Em relação ao ano que vem, a projeção do indicador de inflação foi de 3,60% na semana passada para 3,61% nesta segunda-feira. Já para 2021 e 2022, as perspectivas de 3,75% e 3,50%, respectivamente, se mantiveram inalteradas."



A matéria ainda acrescenta que "sobre o crescimento do PIB neste ano, os economistas projetam uma alta de 1,17%. Para o ano que vem, a expectativa é que a economia avance 2,30%. Em relação à taxa de câmbio, os especialistas preveem que o dólar feche o ano cotado a R$ 4,10 neste ano. Para o fim de 2020 a cotação não deve variar muito, ficando em R$ 4,08."