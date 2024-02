Com conselho dividido, Vale adia escolha do presidente

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – A Vale, uma das maiores empresas globais do ramo de mineração, encontra-se em uma encruzilhada para definir sua liderança. Uma reunião extraordinária do conselho de administração realizada ontem terminou sem uma decisão clara sobre o processo sucessório. De acordo com reportagem do jornal Valor, houve um empate de seis a seis na votação, refletindo as divergências internas.

A pauta da reunião incluía duas opções: a recondução do atual CEO, Eduardo Bartolomeo, ou a abertura de um processo competitivo para selecionar um novo líder, com Bartolomeo como uma das opções. Esse processo seria conduzido por uma empresa especializada em recrutamento executivo. O impasse na votação revela uma clara divisão entre os membros do conselho.

continua após o anúncio

Por um lado, há conselheiros que apoiam a permanência de Bartolomeo na liderança da empresa. Por outro, existem aqueles que defendem a abertura de um processo competitivo para escolher um novo presidente. Segundo informações do Valor, a Previ e a Bradespar votaram a favor da abertura do processo competitivo, indicando uma mudança de posição por parte da Bradespar, que anteriormente apoiava a recondução de Bartolomeo.

O conselho da Vale é composto por 13 integrantes, sendo 12 eleitos em assembleia de acionistas e um representante dos empregados. A falta de consenso entre os acionistas e os membros independentes do conselho reflete a complexidade da situação. Os desdobramentos desse impasse serão aguardados com atenção pelo mercado e pelos investidores da empresa.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: