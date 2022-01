Com crescimento de 8,1%, economia chinesa continua liderando recuperação mundial

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Um ano atrás, quando a China se tornou a única grande economia mundial a ter crescimento em 2020, a agência noticiosa Bloomberg publicou um artigo dizendo que o crescimento econômico do país asiático estava ajudando a recuperação global. No início de 2022, com o lançamento dos dados econômicos de 2021 do país, o desempenho econômico chinês também não falhou com as expectativas globais.

O volume total econômico da China chegou a 114,4 trilhões de yuans em 2021 e registrou um aumento anual de 8,1%, conforme os dados divulgados nesta segunda-feira (17) pelo Birô Nacional de Estatísticas do país. Os resultados mostram que a economia chinesa manteve recuperação no ano passado e as principais metas foram concretizadas.

O ritmo de crescimento econômico correspondeu às expectativas gerais de economistas e continuou nos primeiros lugares entre as principais economias do mundo, o que volta a demonstrar a forte resiliência e dinamismo da economia chinesa.

PUBLICIDADE

A recuperação contínua e estável da economia chinesa se atribuiu principalmente à ampliação constante da demanda interna. Em 2021, o valor total de venda a retalho de produtos consumidos pela sociedade superou 40 trilhões de yuans, um aumento de 12,5% em relação ao ano anterior. O investimento em ativos fixos do país ultrapassou 50 trilhões de yuans, aumento de 4,9%. A demanda doméstica teve uma contribuição de 79,1% com o crescimento econômico nacional.

As vantagens do mercado de grande porte da China se demonstraram de forma plena. A demanda doméstica do país se tornou uma força motriz indispensável de seu crescimento econômico e o papel principal da circulação interna vem sendo consolidado.

Ao mesmo tempo, a promoção mútua entre as circulações interna e internacional também contribuiu com a recuperação contínua da economia chinesa. Por um lado, o aumento da demanda doméstica incentivou a importação, por outro, a expansão da demanda externa estimulou a exportação.

PUBLICIDADE

No ano passado, o comércio exterior chinês bateu um novo recorde histórico, com o incremento da importação e exportação sendo de 21,5% e 21,2% respectivamente. A combinação da demanda interna e externa injetou mais dinamismo para a economia chinesa.

Sendo a segunda maior economia do mundo, a recuperação econômica chinesa trouxe não apenas confiança e certeza, como também oportunidades e benefícios para a economia global. Com base nas estimativas preliminares do Birô Nacional de Estatísticas, a contribuição da economia chinesa para o crescimento mundial poderia atingir 25% em 2021.

Vale notar que os produtos chineses se tornaram uma forte força no combate antiepidêmico global e serviram como um motor importante para a recuperação mundial, sobretudo para os países em desenvolvimento. Até o final de 2021, a China havia oferecido cerca de 372 bilhões de máscaras, 4,2 bilhões de trajes de proteção e 8,4 bilhões de reagentes de detecção para a comunidade internacional, além de mais de dois bilhões de doses de vacina a mais de 120 países e organizações internacionais.

PUBLICIDADE

Atualmente, o ambiente econômico que a China enfrenta ainda se mantém complicado e severo, mas a situação básica da economia do país não mudou. Desde o surto de Covid-19, o governo chinês sempre priorizou a vida do povo na luta contra a epidemia e ofereceu apoio com precisão aos participantes do mercado em vez de adotar políticas de forte incentivo econômico. Os efeitos das medidas estão se explicitando com o decorrer do tempo, os quais permitiram que a China tenha confiança e capacidade para manter a recuperação constante e sadia da economia em frente de incertezas externas.

Tradução: Paula Chen

Revisão: Erasto Santos Cruz

PUBLICIDADE