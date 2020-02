Com dólar em disparada, Bolsonaro diz que moeda norte-americana está "um pouquinho alta"

Dólar abriu esta quinta-feira (13) cotado a R$ 4,38 devido à fala desastrosa do ministro da Economia, Paulo Guedes, que ontem afirmou que “doméstica ia para Disney com dólar barato”. Eu, como cidadão, (acho que) está um pouquinho alto. Está um pouquinho alto o dólar” disse Blsoanro ao ser questionado sobre o assunto na saída do Plaácio da Alvorada edit