Com economia em frangalhos, Brasil é o 6º país que mais perde milionários no mundo

Brasil registra perda de 2,5 mil milionários em 2022. O número representa uma queda de 2% do total de milionários no país

247 - O Brasil é o 6º país com a pior posição do ranking do luxo de milionários no ano de 2022, de acordo com um levantamento da plataforma de descontos CupomValido.com.br, com dados da Statista e Henley Global sobre a imigração de milionários no mundo. De acordo com a pesquisa, o país perdeu 2,5 mil milionários ao longo de 2022.

A mobilidade dos milionários, que devido ao patrimônio conseguem escolher os melhores países, e imigrar com maior facilidade, é vista como uma espécie de "barômetro" para medir a saúde econômica de um país.

tabela-ranking-milionários (Photo: Cupom Válido) Cupom Válido

Os Emirados Árabes Unidos são o país que mais atrai milionários no mundo. Antes da pandemia, o país atraia uma média de mil milionários por ano. Porém, em 2022, o país deverá atrair cerca de 4 mil. A economia forte, além de impostos competitivos, mercado crescente em diversos setores, como o imobiliário, petrolífero e turístico, apontados como algumas das razões da preferência dos milionários pelo país árabe.

Em segundo lugar, está a Austrália, com um aumento de 3, mil milionários neste ano. Um fator de destaque que atrai muitos milionários para o país é o sistema de saúde de primeira classe. Por fim, Singapura fica em terceiro lugar, com um fluxo positivo de 2,8 mil milionários.

O ranking dos países que mais perderam milionários em 2022 é encabeçado pela Rússia. Os temores dos desdobramentos da guerra com a Ucrânia fizeram com que o país registrasse uma queda de 15 mil milionários. O número corresponde a 15% do total de milionários existentes na Rússia.

A China e a Índia ficam em segundo e terceiro lugar, com uma perda de 10 mil e 8 mil milionários, respectivamente. Pelas diversas ondas de protestos, Hong Kong fica em quarto lugar, com uma perda de 3 mil milionários. A Ucrânia fica em quinto lugar, com uma retração de 2,8 mil, queda de 42% do total de milionários no país.

Logo após a Ucrânia, está o Brasil, com uma perda de 2,5 mil milionários em 2022. O número representa uma queda de 2% do total de milionários no país. Os principais países destinos desta parcela da população são os Estados Unidos e a Europa, especialmente Portugal.

